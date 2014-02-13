مغامرون رغم المخاطر

ترتبط المغامرة بمشاعر عدة و تتطلب مواصفات خاصة في الشخص المغامر . و رغم ما تحمله المغامرة من مخاطرة يختلف مقدارها إلا أن المغامرين دوما ما يتحدثون عن شعور بالرضا و السعادة مرتبط بالمغامرة.

صحيفة مترو البريطانية نشرت خبراً عن حادث تعرض له James Lee وهو مغامر بريطاني يهوى القفز بالمظلة من الطائرة. حيث اصطدم رأس هذا المغامر بقدم زميله ففقد الوعي. إلا أن سرعة بديهة زميليه في القفز وإقدامهما على تعديل جسمه وفتح مظلته أنقذ حياته من الخطر الذي كان محدقاً به. ولكن الخبر لا ينتهي هنا، إذ أن هذا المغامر قلل من أهمية هذه الحادثة وقال إنه لن يتوقف عن القفز بالمظلة مهما حصل خاصة وأنه يمارس هذه الهواية منذ خمس سنوات.... الكثير من الخبراء يعزون هذا التعلق الشديد بممارسة الرياضات التي تحمل مجازفة إلى "فورة الأدرينالين" التي تمنح صاحبها شعوراً بالإثارة والسعادة المطلقة. المزيد حول الرياضات الخطرة في التقرير التالي