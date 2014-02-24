"مختارة" على درب الرجال

اعتاد الناس في قطاع غزة على التوجه إلى رجل الإصلاح أو ما يطلق عليه المختار لحل المشاكل التي تواجههم ، وقد ينطبق هذا الأمر على عدد كبير من المجتمعات العربية، لكن المختلف هنا أن المرأة قررت ان تدخل هذا المجال كنوع من إثبات الذات في المجتمع وأيضا لتساهم في حل مشكلات قد لا يقدر المخاتير الرجال على حلها، لكن فكرة مخترة المرأة بقيت بين مؤيد ومعارض بين أهالي قطاع غزة.

مراسلة بي بي سي اكسترا في قطاع غزة افتخار حلاوة ترصد لنا في التقرير التالي مجموعة من أراء الناس والمخاتير الرجال ،، وقصص أثبتت فيها المختارة نفسها ؟؟