متألمون من أجل التجمل

يمثل المظهر الخارجي هاجسا لدى الكثيرين لا سيما النساء ما دفع إلى رواج سوق عمليات التجميل. و لكن بالطبع لا يخلو الأمر أحيانا من آلام قد تتعرض لها النساء اللواتي تسعين لتحسين أشكالهن و أقلها على سبيل المثال الحرمان من أطعمة معينة لمن تتبع حمية للحفاظ على قوامها.

عرضت القناة الثالثة للبي بي سي في الآونة الأخيرة وثائقيا عن سباق لاختيار ملكة جمال فنزويلا تتنافس فيه فتيات من هذه الدولة للفوز بلقب Miss Venezuela الوثائقي يكشف عن استعداد المتنافسات المفرط في بعض الأحيان للانصياع لمعايير الجمال المنصوص عليها في المسابقة، وفي بعض الأحيان يتغاضين عن اعتبارات السلامة والصحة من أجل الالتزام بمعايير المسابقة.

وفي كثير من مجتمعاتنا تصر النساء على تغيير أشكالهن الخارجية تماشيا مع معايير جمال سائدة في مجتمعاتهن. إذ يبدين استعدادا لخوض العمليات الجراحية المؤلمة والخطرة من أجل الوصول الى فكرة الجمال المسيطرة في تلك الحقبة من الزمن .

هالة صالح تتساءل في هذا التقرير عن سبب انتشار فكرة "لا حلاوة من غير نار" عند بعض النساء