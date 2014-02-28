سهولة اقتناء السيارات... نعمة ام نقمة؟

الطوابير الطويلة للسيارات المتوقفة أصبحت جزءا من يوم كل سائق، وأزمة المرور لم تعد تقتصر على العواصم المزدحمة بل طالت المدن و حتى القرى. هناك دول تحاول التعامل مع هذه الازمة، فعلى سبيل المثال فرضت إمارة دبي إجراءات وقيود على امتلاك السيارات و حددت "يوما بلا مركبات". لكن بالمقابل، يرى الكثيرون في العراق مثلاً أن غياب النقل العام يشجع الناس على شراء السيارات الخاصة التي باتت تتوفر بشروط ميسرة. مراسلنا في اربيل مرتضى اليوسف تجول في شوارع و طرقات المدينة ووافانا بهذا التقرير: