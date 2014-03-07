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تدريس اللغات المحلية

  • 7 مارس/ آذار 2014

في موريتانيا ما زالت اشكالية ازدواجية اللغة حجر عثرة في طريق التعايش والانسجام الاجتماعي بين الغالبية الناطقة بالعربية والأقليات التي تتشبث بالفرنسية كوسيلة للتدريس والتواصل مع غيرها في الوقت الذي تستخدم فيه لهجاتها المحلية في حياتها العامة والخاصة.

ويدافع نشطاء من بينهم حركة " لا تلمس جنسيتي" عن ضرورة ادماج لهجات و لغات الموريتانيين من اصول افريقية في المناهج الدراسية. وقد نظمت الحركة اعتصاما جماهيريا، رفعت خلاله مطالب تتمثل في تدريس ما يعرف في موريتانيا باللهجات الزنجية المحلية في المدارس وزيادة تمثيلها في الاعلام.

الى تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في نواكشوط جمال محمد عمر.