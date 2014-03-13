تجمع الملايين كل عام حول العالم لصالح أعمال خيرية. اتخذت هذه الأعمال في العقود الأخيرة عدة أشكال ولم تعد مقتصرة على جمع التبرعات بشكل مباشر. من بين الطرق التي دأب المشاهيرُ وحتى الناس العاديون على القيامِ ِ بها في السنوات الأخيرة، القيامُ بمغامرة صعبة تتطلب جهدا بدنيا شاقا مثلا مقابل الحصولِ على تبرعاتٍ لمساعدة الفئات الأقل حظا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بصوت عبد الصمد بن جودة.
التحديات البدنية...لعمل الخير!
- 13 مارس/ آذار 2014
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