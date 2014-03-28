قد ننظر الى الكثير من المهن التي لا تحتاج الى كفاءات عالية على أنها بسيطة وسهلة، لكن عند ممارستها قد نجد أنها تحتاج إلى مهارة كبيرة وفيها مشقة لم نكن نتوقعها. انطلاقاً من هنا قررت مجموعة من الناشطات في السودان انتحال دور من يعرفن بلقب "بائعات الشاي" في شوارع الخرطوم. وبالفعل كشفت لهن التجربة معاناة غير متوقعة جسدياً ونفسياً أيضاً، حيث اكتشفن أن بعض الزبائن يزورون بائعات الشاي فقط للتحرش بهن لأنهن تمارسن مهنة تستدعي الجلوس في الشارع. مراسل بي بي سي اكسترا في السودان عبد الحميد عوض لديه المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة في التقرير التالي:
هل هي فعلا مهن سهلة؟
- 28 مارس/ آذار 2014
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