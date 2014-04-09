خدمة توصيل الرعاية الطبية إلى المنازل!

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توصيل المشتريات من مأكولات أو ملبوسات وغيرها إلى المنازل باتت خدمة متوقعة من المحال التجارية أو المطاعم، لكن في قطاع غزة بدأت خدمة توصيل للخدمات الطبية والصحية إلى المنازل. لاقت هذه الفكرة استحسان البعض في القطاع، ولا سيما الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المستشفى. لكن البعض رأى أن فيها جوانب سلبية خاصة إذا لم يكن من إشراف عليها. تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في قطاع غزة افتخار حلاوة يطلعنا على التفاصيل.