هل قضى عصر السرعة على رونق "المراسيل"؟

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انحسر استخدام الرسائل الورقية في العقدين الأخيرين لتحل محلها الرسائل الإلكترونية. ولا عجب في ذلك، فهي تختصر المسافات والزمن.

لكن عامل السرعة لم يكن حافزا كافيا لبعض الناس للتخلي عن البريد العادي، ومن هؤلاء الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي يقول إنه يفضل إرسال الرسائل بالطريقة التقليدية لأنه بات يخشى التجسس من قبل استخبارات بلده.

و تختلف الأسباب، ولكن كارتر ليس الوحيد الذي يحتفي بالرسائل الورقية ففي العراق مثلا، يحتفى بيوم البريد العراقي في 21 من نيسان من كل عام...

التفاصيل في تقرير مراسلنا هناك مرتضى اليوسف.