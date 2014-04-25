لا ترتدي تلك الملابس في العمل!

أدان صحفيون ومنظمات حقوقية في المغرب، ما وصفوه بالاعتداء الذي تعرضت له صحفية بمقر البرلمان، من طرف الوزير (الإسلامي) الحبيب الشوباني، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي قالت الصحفية خديجة الرحالي إنه أقدم على طردها من مقر البرلمان، بسبب ما اعتبره "لباسا غير محتشم"

واعتبرت منظمات حقوقية ما قام به الوزير "اعتداء شنيعا" على الحرية الفردية، ونددت بما وصفته ب"تجاوز الوزير لصلاحياته الدستورية والقانونية، وانفلاته عن القيم الأخلاقية للمغاربة، وفرضه لقناعته الخاصة والمناقضة لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، داخل مقر المؤسسة التشريعية"