إعلاميات يواجهن أزمة الثقة

تواجه المرأة في عدد من مجالات العمل في الدول العربية تحديات عدة معظمها نابع من فكرة قبول قيادة المرأة و الثقة في قدراتها في مقابل الرجل. ومن بين تلك المجالات التي قد يستغرب البعض أن المرأة لا تزال تواجه فيها تحديا ما مجال الإعلام. في موريتانيا .. وبعد حضور محتشم في الاعلام دام عقودا .. بدأت المرأة تلعب دورا قياديا بإشرافها على بعض المؤسسات الاعلامية التي تعني بمشاكل المرأة في مجتمع يستصعب تقبل لمعلومة اخبارية مصدرها المرأة . ولتغيير هذه الصورة النمطية سعت بعض المبادرات الاعلامية النسائية وعلى رأسها موقع حذام الاعلامي لتنظيم بعض الندوات للحديث عن الصحافة النسائية ودورها في التنمية بموريتانيا . عن المرأة والاعلام .. تقرير جمال محمد عمر مراسل بي بي سي إكسترا في نواكشوط