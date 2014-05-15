التلفزيون والإنترنت .. من ينتصر؟

أعلنت شركة ياهو لخدمة الحاسوب والتقنيات عزمها إنتاج مسلسلين تلفزيونيين يعرضان حصريا على موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول.. ومن المقرر أن يجهز المسلسلان للعرض العام المقبل. وأشارت ياهو إلى أن المسلسلات الجديدة سوف تكون في قالب كوميدي. وقد ارتفع في الفترة الأخيرة عدد البرامج والمسلسلات التي تعرض حصريا على مواقع إلكترونية وسط الإقبال المكثف على هذا النوع الأعمال. فلماذا هذا الإقبال وهل يمكن أن يكون على حساب التلفزيون؟ المزيد في تقرير ديما عوده.