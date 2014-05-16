التوائم، فرحة تتبعها مشاق

كثيرا ما ينظر الى الاباء الذين يرزقون بالتوائم على أنهم محظوظون، لكن قد تتغير هذه النظرة بمجرد أن يبدأ اولئك الآباء بتعداد الصعوبات و المشاق التي تواجههم ليلاً نهاراً في تربية أكثر من طفل في آن واحد. في غزة، رزق زوجان بتوأم رباعي بعد اثني عشر سنة من الانتظار، فرحتهما كانت كبيرة ولكن صحبتها مهامٌ مرهقة. فكيف يتقاسم الزوجان هذه المهام من إعداد وجبات الرضاعة وتغيير الملابس والاستيقاظ في الليل لرعاية الأطفال واتمام الاعمال المنزلية وغيرها من الاعباء؟ قائمةٌ طويلة من المهام المضاعفة اربع مرات و دون انقطاع، كما نسمع في تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في قطاع غزة افتخار حلاوة.