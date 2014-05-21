بعد أشهر من جدل أثير في المغرب حول التدريس بالعامية، عاد النقاش إلى الواجهة من جديد ولكن بخصوص الكتابة بالعامية هذه المرة. وثار الجدل بعدما بدأ موقع إخباري يدعى "كَود" في نشر سلسلة كتابات بالعامية، تتضمن كلمات بذيئة ونابية.. وفي الوقت الذي يرى الناشرون لهذه الكتابات بالعامية أنها أقرب إلى الجمهور وأقوى وأكثر دلالة فإن آخرين يرون فيها إسفافا وضربا من العبث والفوضى. المزيد في تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في الرباط، أنس عياش.
أخبار... بالعامية
- 21 مايو/ أيار 2014
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