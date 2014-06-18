متى تسحب الجنسية؟

تزايدت في مصر الدعوات لسحب الجنسية من بعض الأفراد بسبب تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية… في الوقت ذاته علت أصوات أخرى تطالب بمنح الجنسية لأفراد من دول أخرى بعد نجاح عملهم الفني أو لزيادة شعبيتهم.... من بين المؤيدين لفكرة المطالبة بإسقاط الجنسية أو منحها لأشخاص معينين.

من جهة أخرى، هناك من يرى أن سحب الجنسية أو منحها أمر لا يتم إلا وفق القانون مهما كانت الأسباب، وأن الدعوة لإسقاط الجنسية عن شخص ما دون سند قانوني هو نوع من الاغتيال المعنوي. من بين هؤلاء حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: