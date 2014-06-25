القات إدمان أم عادة اجتماعية؟

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بدأ رسميا في بريطانيا حظر استيراد وتداول نبات القات. ووفقا للحظر، يعد إنتاج وحيازة واستخدام وشراء وبيع أو استيراد القات جريمة جنائية تؤدي إلى المقاضاة ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربعة عشرعاما، أو غرامة غير محدودة.

وتقول بريطانيا إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب الأضرار الصحية للقات ولكي لا تصبح بريطانيا مركز عبور إقليمي لتهريبه، وللحد من خطر الأضرار الاجتماعية المرتبطة بتعاطيه.

ولكن لماذا يعد تناول القات عادة متجذرة في بعض المجتمعات؟ ديما عودة طرحت هذا السؤال على قيس اليوسفي، المسؤول الإعلامي في مؤسسة "إرادة لوطن بلا قات" اليمنية