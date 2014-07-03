يتفق كثيرون على أهمية المظهر الخارجي، لكن متى يتحول هذا الاهتمام ليصبح ولعاً أو حتى مرضاً نفسياً؟

تقول دراسة صادرة عن موقع Feel Unique ، أحد أكبر المواقع الإلكترونية لمستلزمات التجميل، أن المرأة تنفق نحو مائة ألف جنيه استرليني على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة خلال حياتها.أما الرجل فينفق نحو مائة جنيه في الشهر على هذه المستحضرات عندما يكون في الثلاثينيات من العمر ويقل إنفاقه كلما كبر.

تثير الدراسة تساؤلات حول مدى ولع المرأة خاصة بمظهرها الخارجي وتلقي الضوء على أولويات الإنفاق بالنسبة لها، غير أن مدى الاهتمام بالمظهر قد لا ينحصر فقط في النساء، فعلى الرغم من الفارق في الإنفاق كان شاسعاً بين النساء والرجال، إلا أن بعض الرجال يولون عناية فائقة لمظهرهم. فكيف ينظر كل من الرجل والمرأة إلى مظهره؟

منال جوهر طرحت هذا السؤال على الجنسين.