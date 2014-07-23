معلم لن أنساه

أرفقت مدرسة بريطانية نتائج الامتحان للصف السادس الابتدائي برسالة تشجيعية تقول فيها للتلاميذ إن هنالك طرقا متعددة في الحياة لإدراك النجاح. ونصحت الرسالة التلاميذ بأن يتذكروا دوماً أن نتائج الامتحان تعكس جزءا صغيرا فقط من مقدراتهم ولا يمكنها أن تكشف عن كل ما يتمتعون به من مهارات. لم تبق هذه الرسالة حبيسة جدران الفصل الدراسي بل عرفت طريقها نحو مواقع التواصل الاجتماعي، وقوبلت بالترحاب، إذ رأى فيها كثيرون مثالا يعكس الدور المفترض للمعلم في تحفيز تلاميذه وتغذية الأمل لديهم.

ديما عودة تحدثت إلى الأخصائي النفسي الدكتور محمد عبد الواحد رياض الذي يرى أن أداء الطالب في المدرسة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعكس جميع القدرات التي يتمتع بها: