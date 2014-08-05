من يحمي اليتيم؟

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع فيديو يظهر مديرا لدار للأيتام في مصر وهو يوجه ضربا مبرحا للأطفال في الميتم. أثار ذلك الفيديو موجة من الاستهجان والاستنكار وغضبا عارما في الشارع المصري.

وقامت السلطات بالتحقيق في هذه الحادثة فيما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة لسحب الأطفال من دار الأيتام تلك. وأكد المجلس القومي للأمومة والطفولة أن لجنة تقصي الحقائق التى شكلها المجلس أثبتت أن الأطفال القاطنين هناك تعرضوا لتعذيب بدني ونفسي ولفظي..

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