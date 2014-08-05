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من يحمي اليتيم؟

  • 5 أغسطس/ آب 2014
مصدر الصورة AP

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع فيديو يظهر مديرا لدار للأيتام في مصر وهو يوجه ضربا مبرحا للأطفال في الميتم. أثار ذلك الفيديو موجة من الاستهجان والاستنكار وغضبا عارما في الشارع المصري.

وقامت السلطات بالتحقيق في هذه الحادثة فيما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة لسحب الأطفال من دار الأيتام تلك. وأكد المجلس القومي للأمومة والطفولة أن لجنة تقصي الحقائق التى شكلها المجلس أثبتت أن الأطفال القاطنين هناك تعرضوا لتعذيب بدني ونفسي ولفظي..

ولكن هل يفرق الأثر النفسي على الطفل المعنف بين طفل يعيش في أسرة طبيعية وطفل يتيم؟

هذا السؤال طرحته ديما عودة على الأخصائية الطب النفسي الدكتورة ريتا مرهج...