الرقص على صفيح ساخن!

أغضبت مسابقة للرقص الشرقي في مصر عددا من رجال الدين والقانونيين إلى الحد الذي دفع دار الإفتاء المصرية لإصدار بيان يطالب بوقف عرض مسابقات برنامج " الراقصة " الذي يبث على قناة فضائية.

وقالت دار الإفتاء قالت إن البرنامج "مفسدة للأخلاق وأنه قد يتخذ ذريعة لترسيخ فكرة أن المجتمع يحارب التدين". البرنامج الذي لم تعرض سوى حلقة واحدة منه على فضائية "القاهرة والناس" كان يستهدف انتخاب أفضل راقصة من بين متسابقات من بلدان متفرقة.

الزميل علي جمال الدين سلط الضوء على الجدل الذي أثارته المسابقة في مصر رغم وجود تجارب سابقة في الشرق الأوسط في ذات المضمار.