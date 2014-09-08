يروي الفيلم قصة طفل مبتور الساقين يراهن بأغلى ما يملك وهي مجموعة من صور لاعبي كرة قدم على فوز فريق كرة قدم مكون من فتيات في مباراة بين فريقين من جنسين مختلفين. ويأمل أن يلفت ما فعله إنتباه الفتاة المفتون بها وهي حارسة مرمى الفريق
أطفال الله
- 8 سبتمبر/ أيلول 2014
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو