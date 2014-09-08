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أطفال الله

  • 8 سبتمبر/ أيلول 2014

يروي الفيلم قصة طفل مبتور الساقين يراهن بأغلى ما يملك وهي مجموعة من صور لاعبي كرة قدم على فوز فريق كرة قدم مكون من فتيات في مباراة بين فريقين من جنسين مختلفين. ويأمل أن يلفت ما فعله إنتباه الفتاة المفتون بها وهي حارسة مرمى الفريق