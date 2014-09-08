أطفال الله

يروي الفيلم قصة طفل مبتور الساقين يراهن بأغلى ما يملك وهي مجموعة من صور لاعبي كرة قدم على فوز فريق كرة قدم مكون من فتيات في مباراة بين فريقين من جنسين مختلفين. ويأمل أن يلفت ما فعله إنتباه الفتاة المفتون بها وهي حارسة مرمى الفريق