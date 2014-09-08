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لعبة العبور

  • 8 سبتمبر/ أيلول 2014

تجري أحداث الفيلم في جبال شمال لبنان. لقاء مقتضب يعطي لمحة عن القواسم المشتركة للتجارب الحياتية للاجئين. أخرجت الفيلم آنا فهر