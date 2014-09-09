حفل الافتتاح

الجمعة 31 أكتوبر

7-9 مساء , مسرح راديو بي بي سي . الدخول مجاني .

خلال الحفل، سنعرض للمرة الأولى باللغة الإنكليزية فيلم بي بي سي عربي الوثائقي ”السعودية: الحراك السري“، يتبع الفيلم نقاشات يشارك فيها ضيوف خاصون.

عدد التذاكر لهذا الحدث محدود، للحجز إبعث رسالة إلكترونية على العنوان التالي:

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السعودية: الحراك السري أخرجته صفاء الأحمد

مصدر الصورة safa

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية سلسلة من الاحتجاجات المتكررة للأقلية الشيعية المهمشة ولكن دون لفت الانتباه اليها لكن الصحفية السعودية صفاء الأحمد تمكنت بشكل غير مسبوق من التصوير في المنطقة والتحدث الى نشطاء، معظمهم على قائمة المطلوب القبض عليهم. خلال الفيلم تختبر صفاء رد فعل الشيعة على تشدد الحكومة و تعطي لمحة نادرة من الاضطرابات المشتعلة في المنطقة الشرقية السعودية.