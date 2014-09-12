يسجل الفيلم أصوات سبع سيدات عراقيات من أعراق وخلفيات متنوعة، شهدن سقوط نظام صدام حسين. بعد عقد من سقوط حكومتهن، يتذكرن الأحداث التي عشنها ، بعضهن من داخل العراق وبعضهن من المنفى. يتساءلن عن سبب الإحتلال وعن الخسارة وعن دورهن. كما تطفو على السطح التغيرات التي طرأت على حياتهن بعدما تعرضن لإساءات وترحيل وخطف. يبين الفيلم كيف تمكنت تلك النساء من النجاة بالرغم من التهديدات اليومية بالموت.
عشر سنوات من حياتي
- 12 سبتمبر/ أيلول 2014
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