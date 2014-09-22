كيفية تحقيق التوازن الصعب

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كتب ماكس شايرسون ، مؤسس إحدى الشركات الرائدة في قواعد المعلومات على الإنترنت إنه قرر التنحي عن منصبه القيادي في الشركة، التي يصل حجم تدولاتها إلى مليار دولار، ليحقق التوازن الذي يرجوه بين العمل والأسرة.

يبدو أن قرار السيد شايرسون وجد صدى غير متوقع من عشرات الآلاف من الآباء والأزواج الذين يعانون من غيابهم من حياتهم الأسرية والاجتماعية بسبب تكريسهم وقتاً أطول للعمل ومسؤلياته. فكيف يمكن تحقيق التوازن في عصر أصبحت فيه الفرص ضئيلة واحتدم فيه التنافس؟

نبيهة وطّاس أجرت مقابلة مع الباحث في علم الاجتماع بالمركز الوطني للبحث في بريطانيا الدكتور حميد الهاشمي، وسألته في البداية عن كيفية تحقيق التوازن بين العمل والأسرة في ظل الندرة في فرص العمل والمنافسة الشديدة في العمل: