آراء البعض ممن لديهم تجربة تخص السيجارة الالكترونية

انتشار السجائر الإلكترونية فجر جدلا حول ما يريده الناس منها. هل يعتبرونها بديلا أقل ضررا من السيجار العادية.. أم وسيلة للإقلاع التام.. أم وسيلة للدخول إلى عالم التدخين أصلا. استمعوا معنا لآراء بعض الزملاء ممن لديهم تجربة تخص السيجارة الالكترونية.