صفات يبحث عنها رب العمل

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هل يجب على الباحثين عن العمل أن يركزوا أكثر على اكتساب الخبرة والمهارات أم تطوير شخصياتهم وسلوكهم داخل فريق العمل؟وما الذي يعتقدون أنه يؤثر على فرصة حصولهم على وظيفة ما، الأمور التقليدية كالسيرة الذاتية أم أشياء كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الأكثر حداثة؟لنستمع لآراء مختلفة