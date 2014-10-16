جرائم من أجل الشرف أوالسمعة؟

اتهم كويتي مقيم بصورة مؤقتة في بريطانيا بقتل إبنته بطعنها ثلاث عشرة مرة .. ثم حاول الانتحار على ما يبدو. حسب تفاصيل تناقلتها الصحف البريطانية فعل ذلك دفاعا عن الشرف بعد أن استمع إبنته تتحدث مع رجل عبر مكالمة هاتفية. كما تحدثت التقارير في وسائل الإعلام كيف أنه تركها غارقة في دمها داخل منزلها في مدينة بورنموث الساحلية في جنوب إنجلترا قبل أن يحاول أن يقتل نفسه. القانون البريطاني لا يتضمن أي بنود متعلقة بجرائم الشرف على عكس الحال في الدول العربية بالتالي تصنف الجريمة كجريمة قتل لا غير. منال جوهر سألت الدكتور أسامة النعيمات عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا بالأردن ما الذي يدعو لحد الآن للإبقاء على بنود خاصة بجرائم الشرف في القوانين العربية.