جرائم من أجل الشرف أوالسمعة؟

لكن ما الذي يعطي الرجل الحق في قتل المرأة للدفاع عن شرفه أليس من حق المرأة أيضا أن تقتله لتدافع عن شرفها ؟ سؤال طرحته منال جوهر على الدكتورة إلهام المانع الأكاديمية اليمنية المحاضرة في جامعة بيرن في سويسرا.