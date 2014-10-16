لكن ما الذي يعطي الرجل الحق في قتل المرأة للدفاع عن شرفه أليس من حق المرأة أيضا أن تقتله لتدافع عن شرفها ؟ سؤال طرحته منال جوهر على الدكتورة إلهام المانع الأكاديمية اليمنية المحاضرة في جامعة بيرن في سويسرا.
جرائم من أجل الشرف أوالسمعة؟
- 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014
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