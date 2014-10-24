أطفال .. كبروا قبل الأوان

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أثار مقتل طفل إماراتي كان يقاتل مع والده في سوريا جدلا واسعا حيال موضوع إقحام الأطفال في الحروب.. في المقابل أعيد طفل في الثامنة من عمره إلى والدته في كوسوفو ضمن عملية استخباراتية بعد أن اصطحبه والده إلى سوريا أيضا. ويبدو أن كثيرا من الآباء يصطحبون صغارهم إلى ساحات المعارك من شتى دول العالم لتدريبهم على القتال واستخدام السلاح، ولا يختلف الوضع في سوريا كثيرا عن العراق.. فما هي الاسباب والنتائج المترتبة على ذلك؟ مراسل بي بي سي إكسترا مرتضى اليوسف يحاول الاجابة في تقرير أعده من العراق :