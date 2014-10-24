أثار مقتل طفل إماراتي كان يقاتل مع والده في سوريا جدلا واسعا حيال موضوع إقحام الأطفال في الحروب.. في المقابل أعيد طفل في الثامنة من عمره إلى والدته في كوسوفو ضمن عملية استخباراتية بعد أن اصطحبه والده إلى سوريا أيضا. ويبدو أن كثيرا من الآباء يصطحبون صغارهم إلى ساحات المعارك من شتى دول العالم لتدريبهم على القتال واستخدام السلاح، ولا يختلف الوضع في سوريا كثيرا عن العراق.. فما هي الاسباب والنتائج المترتبة على ذلك؟ مراسل بي بي سي إكسترا مرتضى اليوسف يحاول الاجابة في تقرير أعده من العراق :
أطفال .. كبروا قبل الأوان
- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو