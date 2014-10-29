الاعدام .. عقوبة إنسانية؟!

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يحتدم الجدل في الآونة الأخيرة بين فقهاء القانون بالسودان حول ما يراه بعضهم إفراطا في استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم السودانية، وقد كان آخرها وأبرزها تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت في حق أربعة وعشرين شخصا أدينوا بالتورط في عنف قبلي قبل سنوات . وتعد قصص الاعدامات في السودان قديمة، فيما تتعدد الجرائم التي تقود لحبل المشنقة، بدءاً من القتل مروراً بالتحرش ضد الأطفال والردة أو معارضة السلطة بالقوة المسلحة. تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في الخرطوم عبد الحميد عوض.