الرياضة .. للرجال فقط؟!

يستضيف نادي الهلال السعودي الفريق الأسترالي Western Sydney Wanderers في ملعب الملك فهد بالرياض في مباراة اياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ولا يتخطى عدد مشجعي سيدني الذين سيسافرون الي السعودية لتشجيع فريقهم أربعة عشر مشجعا، من بينهم امرأة واحدة فقط. والسماح للمشجعة الأسترالية بحضور المباراة يعد حدثا استثنائيا، فالسلطات السعودية ملزمة بذلك طبقا لقواعد دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات الدولية. أما السيدات السعوديات فغير مسموح لهن بحضور أية مباريات رياضية في البلاد، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول المرأة والرياضة. تحدثنا مع ثريا العريض عضو مجلس الشوري السعودي، وسألناها هل تتوقع أن يسمح قريبا للسيدات السعوديات بحضور المباريات الرياضية؟