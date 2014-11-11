اللغة العربية... هل خطفها العنف؟

اللغة العربية حاضنة العرب، ولسانهم ومصدر فخر من يتحكم بقواعدها ونحوها وصرفها بينهم ويجيد نظم الشعر بها، هل تغيرت؟

وهل انتهى عصر كلمات عذبة ككلمات مجنون ليلى وابن زيدون وغيرهم، الذين حملوها في دواوينهم ومؤلفاتهم ومعلقاتهم، وحل محله عصر خطابات التحريض على القتل والبيانات الدموية التي تكتب بحروفها؟ فانتكست مفردات الحب والكمياء والفيزياء والفلك وعلم الاجتماع وانتعشت مفردات الحرب، والقتل والسبي والأسر.

هل انتهت لغة الغزل وأصبحت العربية لغة عنيفة؟

وهل تعبر اليوم عن أهلها وبيئتها؟ أم أنها ضحيهم؟

هل المجتمع العربي أصبح مجتمعا عنيفا لغويا؟ لماذا يسود الشعور بأن اللغة تغيرت وأصبحت أكثر عنفا في لسان أصحابها؟ بسمة كراشة طرحت هذا السؤال على الدكتور والزميل محمد رياض العشيري