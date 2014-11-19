أثبت التطور التكنولوجي والصناعي أن هناك الكثير من الوظائف التي فُقدت بسبب دخول المكننة عليها وأصبح أصحابها عاطلون عن العمل.فما فائدة استبدال العمال بالآلات على الاقتصاد بشكل عام؟ منال جوهر طرحت هذا السؤال على يعقوب داوّاني المحرر الاقتصادي لجريدة القدس العربي.
هل سيبقي لنا التقدم التكنلوجي وظائف في المستقبل؟
- 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014
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