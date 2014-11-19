آلات ستغير حياتنا

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عشرة ملايين وظيفة ستحل فيها الآلات محل العمال خلال العشرين سنة المقبلة. هذا ما خلصت إليه دراسة قامت بها شركة The Big Four Accountancy Deloitte وجامعة Oxford.

الوظائف القليلة الدخل والمتكررة هي أكثر الوظائف التي ستتضرر بدخول الآلات عليها وهذا يعني أن من يقبضون أقل من 3000 جنيه استرليني معرضون خمس مرات أكثر من غيرهم لخسارة وظائفهم.

فهل يشعر الناس أنهم مهددون بخسارة وظائفهم بسبب التطور التكنولوجي وهل يعتقدون أن من الممكن أن تحل الآلة محلهم يوماً ما؟ منال جوهر طرحت هذا السؤال على مجموعة من المستمعين....