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اكسترا X اسبوع -حلقة خاصة مع الفنان نور الشريف

  • 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014

نستضيف في هذه الحلقة الفنان المصري نور الشريف ذو التاريخ الحافل في السينما والإنتاج التلفزيوني والمسرح الذي حدثنا عن العرب في سينما هولييود وعن جديد أعماله.