النكتة والكاريكاتور في مواجهة السياسة

أثارالحكم ببراءة الرئيس المصري السابق حسني مبارك زوبعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي اتسم كثير منها بالظرف، إذ فضل أصحابها التعبير عن اعتراضهم على الحكم بالنكات والكاريكاتور. صحيح أن الرسم الكاريكاتوري من وسائل التعبير التي تستخدم منذ زمن بعيد وإلى اليوم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواباً أوسع، إذ لم يترك المصريون زاوية على الإنترنت بدون تعليق أو رسم ساخر.

لماذا اللجوء إلى استعمال النكتة للتعبير عن المواقف السياسية وممارسة النقد الاجتماعي؟

بسمة كراشة سألت الدكتور سمير الخوري الأستاذ والباحث في علم الاجتماع في جامعة بيروت وسألته عن تعريف النكتة السياسية؟ وإذا ما كان ازدهارها مرتبط باشتداد الأزمات؟