جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

معاناة اللاجئين... ما تفعله بكم؟

  • 5 ديسمبر/ كانون الأول 2014

يعاني من بقي من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من حصار منذ أكثر من عام ونصف حيث يعيشون ومواطنون سوريون بداخله ظروفاً إنسانية صعبة مع تواصل المعارك... ويعتمد العديد منهم على مساعدات تُدخلها كل فترة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية. الأوضاع الأمنية بدلت في بنية المخيم الذي تحول من أكبر سوق تجاري ومدينة مستقلة إلى كتلة من الدمار لا يعرف قاطنوه مستقبلاً لانفراج حالهم... راما الجرمقاني مراسلة بي بي سي اكسترا بدمشق تحكي مشاهداتها في المخيم