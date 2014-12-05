يعاني من بقي من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من حصار منذ أكثر من عام ونصف حيث يعيشون ومواطنون سوريون بداخله ظروفاً إنسانية صعبة مع تواصل المعارك... ويعتمد العديد منهم على مساعدات تُدخلها كل فترة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية. الأوضاع الأمنية بدلت في بنية المخيم الذي تحول من أكبر سوق تجاري ومدينة مستقلة إلى كتلة من الدمار لا يعرف قاطنوه مستقبلاً لانفراج حالهم... راما الجرمقاني مراسلة بي بي سي اكسترا بدمشق تحكي مشاهداتها في المخيم
معاناة اللاجئين... ما تفعله بكم؟
- 5 ديسمبر/ كانون الأول 2014
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