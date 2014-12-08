أطفال في مواقع الكبار !

ولكن كيف ينظر أصحاب العمل للأطفال الذين يتقدمون للحصول على وظائف، وهل يأخذون الموضوع على محمل الجد؟
نانسي النقيب طرحت هذا السؤال على جمال عبد المعبود وهو رجل أعمال في بريطانيا
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ولكن كيف ينظر أصحاب العمل للأطفال الذين يتقدمون للحصول على وظائف، وهل يأخذون الموضوع على محمل الجد؟
نانسي النقيب طرحت هذا السؤال على جمال عبد المعبود وهو رجل أعمال في بريطانيا