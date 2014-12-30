تأملات في عام !

أيام قليلة.. وربما ساعات تفصلنا عن العام الجديد. وخلال الوقت المتبقي من هذا العام سنجول البلدان العربية لنتعرف على أحوالها، ونبحث كيف مر هذا العام على أهل هذه البلدان. سنبدأ في هذه الحلقة من العراق، ولا يخفى على أحد ما مر به العراق هذا العام.. ولكن ربما نود التعرف على بعض التفاصيل. مراسل بي بي سي إكسترا في العراق مرتضى اليوسف أجمل لنا أهم الأحداث التي وقعت هذه السنة