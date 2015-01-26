تأطير المهنة أم تغيير النظرة؟

أعلن في تونس عن إحداث أول جمعية لمن يعرفون بـ "البرباشة"، وهم الأشخاص الذين ينقبون في القمامة عن المواد القابلة لإعادة التدوير لبيعها. هذه الجمعية التي أسست في منطقة شعبية هي "حي التضامن" غرب العاصمة التونسية تهدف إلى الاحاطة بجامعي النفايات وعائلاتهم و توفير مستلزمات هذا العمل الشاق والخطير على الصحة. ويرى بعضهم أن مثل هذه الجمعيات قد تخفف من معاناة هذه الفئة من الناس بينما يرى آخرون ضرورة اندثار هذه المهنة خاصة مع تطور وسائل إعادة تدوير النفايات . تقرير ثامر الزغلامي من تونس :