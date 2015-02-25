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الاستراحات السعودية إجازة من الزوجات

  • 25 فبراير/ شباط 2015

الاستراحات او المقاهي مكان لقضاء وقت الفراغ في جميع انحاء العالم وقد تحول معظمها منذ قديم الزمان الى مقاهي ثقافية ارتبط بعضها بكبار الادباء والكتاب وحديثا باتت المكتبات تتحول الى مقاهي ثقافية تحتسي الشاي او القهوة مع قراءة الكتاب او تصفح الكمبيوتر.

ربما يتخذ المشهد في بعض الدول العربية منحى مختلفا اذ ينظر الى الاستراحة او المقهى احيانا كملاذ بعيدا عن صداع الزوج او الزوجة وضجيج ولكن الوقت الذي يقضونه في الاستراحة او المقهى قد يزيد عن الحد المعقول الأمر الذي يعكس مشكلة اجتماعية يغض الطرفان النظر اليها كي تسير الحياة

مراسلنا بشار شرف يلقي الضوء على هذه الظاهرة بالعاصمة السعودية الرياض في هذا التقرير .