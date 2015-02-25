الاستراحات السعودية إجازة من الزوجات

الاستراحات او المقاهي مكان لقضاء وقت الفراغ في جميع انحاء العالم وقد تحول معظمها منذ قديم الزمان الى مقاهي ثقافية ارتبط بعضها بكبار الادباء والكتاب وحديثا باتت المكتبات تتحول الى مقاهي ثقافية تحتسي الشاي او القهوة مع قراءة الكتاب او تصفح الكمبيوتر.

ربما يتخذ المشهد في بعض الدول العربية منحى مختلفا اذ ينظر الى الاستراحة او المقهى احيانا كملاذ بعيدا عن صداع الزوج او الزوجة وضجيج ولكن الوقت الذي يقضونه في الاستراحة او المقهى قد يزيد عن الحد المعقول الأمر الذي يعكس مشكلة اجتماعية يغض الطرفان النظر اليها كي تسير الحياة

مراسلنا بشار شرف يلقي الضوء على هذه الظاهرة بالعاصمة السعودية الرياض في هذا التقرير .