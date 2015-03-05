الرسم والألوان يحسن سلوك الأطفال

ولكن كيف ينظر علم النفس إلى العلاج بالرسم؟ وهل يمكن أن يساعد الرسم فعلاً في تشخيص الاضطرابات النفسية؟

أسئلة طرحتها منال جوهر على أميرة ماهر الاستشارية النفسية المصرية في جمعية "بناتي" لتأهيل الأطفال بلا مأوى