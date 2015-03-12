الجوع .. كافر؟

لا يجب التسوق إطلاقا "إذا ما كان المرء جائعا"، هذا ما آلت اليه دراسة حديثة أجرتها جامعة مينيسوتا الأميركية.

وتضيف الدراسة أن التسوق بمعدة فارغة يجعلنا نتسوق أكثر وليس طعاما" فحسب بل ملابس و أحذية و هدايا وأغراضا" ليس من الضروري أن تمت الى الأكل بصلة

و خلص القائمون على هذه الدراسة الى ان الشعور بالجوع يحفز الانسان الى اقتناء الاغراض بغض النظر عن حاجته اليها .

نانسي النقيب انطلقت من هذه الدراسة لتسأل بداية احمد سمعني وهو مدير أحد المتاجر في فلسطين عن الأوقات التي يكثر فيها الاقبال على شراء الأطعمة خلال اليوم

نانسي النقيب تحدثت ايضا الى الدكتورة كريستال ابي عاصي اختصاصية التغذية بلبنان وسألتها عن الدافع الذي يجعل الانسان يقبل على الاستهلاك اكثر عندما يكون جائعا؟