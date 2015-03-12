زيارة تفقدية من الحوثيين إلى وزارة المالية في صنعاء

صراع سياسي مهول أخر في اليمن متمردون من الشمال يعرفون بالحوثيين سيطرو على العاصمة ويفرضون أجندتهم "الثورية". صفاء الأحمد ترافق عبد الإله عضو "اللجنة الثوريه" في زيارته إلى وزارة المالية.

مقطع من الفلم الوثائقي الحوثيون من الجبل الى السلطة