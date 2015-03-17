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السخرية سلاح ناعم لمواجهة الخوف

  • 17 مارس/ آذار 2015

و قد استطلعنا بعض آراء أهالي القاهرة حول رأيهم في السخرية من تنظيم الدولة و الجدوى من هذا الاسلوب