نساء في القيادة !

تزامنا مع احتفال العالم بتخليد اليوم العالمي لعيد الام قبل يومين، ماتزال العديد من الأمهات في مختلف أنحاء العالم يتحملن الكثير من المشقة والجهد البدني والنفسي لتوفير حياة كريمة لابنائهن بدافع غريزة الأمومة.

ففي موريتانيا مثلا حيث تشكل فيها المرأة نسبة معتبرة من عدد السكان ،تشير التقديرات الى أن أكثر من ثلث الأسر تعيلها نساء.

وقد دفعت الظروف الصعبة بعض السيدات الى اقتحام مجالات غير المعتادة منها صيد السمك ومهن أخرى.

أعمال تضاف إلى دورهن الرئيسي في الاعتناء بتربية وتدريس أطفال حرمتهم الظروف في أغلب الأحوال من وجود الآباء.

تقرير مراسل إكسترا في نواكشوط جمال محمد عمر: