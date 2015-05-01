الحقائق العلمية بين الرفض والقبول

تعرض بابا الفاتيكان مؤخراً للكثير من الانتقادات بسبب ما اعتبره البعض تدخلاً في مسار الطبيعة، كانتقاده لتعليقه على ظاهرة الاحتباس الحراري ودعوته الدول والناس إلى العمل الحثيث لحل هذه المشكلة. إذ اتهمه البعض بأنه غير مطلع على الحقائق في العمق.

لكنها ليست المرة الأولى التي يدلي بها الفاتيكان برأيه حول شأن كان يعتبر في السابق بعيداً عن اهتماماته ومسؤولياته الدينية. كاعترافه بصحة نظرية التطور التي كان من أكثر المشككين بها. فما الذي حمل الفاتيكان على تغيير موقفه من هذه النظرية؟ سؤال وجهه محمود الشيخ إلى الأب خالد عكشة عضو المجلس البابوي للحوار بين الاديان في الفاتيكان

في المقابل يتمسك أكثر علماء البيولوجيا والتطور بصحة هذه النظرية مستندين إلى أدلة علمية تعزز موقفهم. محمود الشيخ تحدث إلى الدكتور مهند الملك الباحث في علم الخلية في جامعة كامبريدج ومؤسس مبادرة "الباحثون السوريون" وسأله إذا ما أثبت العلم صحة نظرية التطور بشكل قاطع؟