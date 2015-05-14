ما المباح في مشاعر الزملاء؟

فجرت الصحافة المغربية ما قالت إنه قصة حب بين وزيرين في حكومة بن كيران المغربية ما أثار ضجة كبيرة دفعت بالوزيرين إلى الإستقالة من منصبيهما. يتعلق الأمر بالحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت الصحافة إلى ارتباطهما بمباركة والدة الوزير وزوجته الأمر الذي نفاه الوزير الشوباني على صفحته على فيسبوك.

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