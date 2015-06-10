الاستقرار مقابل ثمن الرغيف؟

تراجعت حكومة الأردن منتصف الشهر الماضي عن توجهاتها نحو رفع أسعار الخبز، بعد موجة احتجاجات قام بها مواطنون ونواب كرد فعل على كلمة ألقاها رئيس الحكومة الأردني عبدالله النْسور ألمح فيها إلى توجه حكومته نحو رفع الدعم عن الخبز. وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن رئيس الوزراء شرح مسألة دعم الخبز والهدر الذي يسببه، مؤكدا بأن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز. وعرف الأردن موجتي احتجاج في السابق بسبب الخبز في مدينة معان سميت بثورة الخبز أحدثهما سنة 1996، لماذا يحرك الاحتجاجات في البلدان العربية هلا هنداوي وجهت هذا السؤال للوزير الأردني السابق مروان المعَشَر لنستمع ....

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وعرفت بعض الدول العربية ثورات مرتبطة بالخبز مثل احتجاجات قسنطينة والجزائر العاصمة سنتي 1986 و1988 وقبلها انتفاضة الخبز في تونس والمغرب عام 1984. والتي جاءت بعد انتفاضة يناير 1977 في مصر إثر رفع أسعار المواد الأساسية من بينها الخبز. ما هي أسباب قيامها في مصر؟ هلا هنداوي وجهت السؤال لفريدة الشوباشي الكاتبة والصحفية رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر.